RIPARTE ALLA GRANDE IL MUSEO CORREALE CON UN AMPIA PROMOZIONE CULTURALE

Con uno straordinario progetto di divulgazione del Direttore Filippo Merola , avallato dal Presidente della Fondazione Correale Gaetano Mauro, il Museo Correale torna con una offerta culturale più ricca di prima.

L’articolo 16 dello statuto del Museo Correale , enuncia una norma che si raccorda al clima culturale e ai principi della Napoli e dell’Europa di inizio secolo 900: “Il Museo sarà aperto al pubblico mediante una tassa d’ingresso che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Una volta per settimana, in giorno non festivo, sarà aperto al pubblico gratuitamente, specialmente per dare agio agli artisti delle arti maggiori ed agli artisti industriali di fare, con permesso del Direttore, studi sugli oggetti che costituiscono il Museo”.

Alla luce di una norma statutaria, che permette ai cittadini della Penisola Sorrentina di entrare gratuitamente il giovedì , si propone una serie di visite guidate a tema, lungo l’arco dell’estate.

A curare il progetto sarà Lucio Esposito con la collaborazione del laboratorio di teatro dell’UNITRE Penisola Sorrentina, Ambrogio Coppola e Sisa Iaccarino, e dell’Associazione Guide Turistiche di Sant’Agnello, presieduta da Anna Carrino. Il calendario degli appuntamenti, con incontri della durata di 45 minuti, nel rispetto delle normative covid, con mascherina e distanziamento, e registrazione dei dati. La visita, relativamente agli ambienti del Museo, si svolgerà con gruppo di 12 persone per volta, mentre gli altri visitano il parco o altri piani.

Giovedi 30 luglio ore 10.30 La via della seta . Tutto esaurito. Dedicato esclusivamente al Parroco di Sant’Agnello Don Francesco Iaccarino e alla sua comunità.

Giovedi 6 agosto 1°ingresso ore 10.30 2° ingresso 11.30 Restauri recenti di opere d’arte

Giovedi 13 agosto 1°ingresso ore 10.30 2° ingresso 11.30 Torquato Tasso e i Correale

Giovedi 20 agosto 1° ingresso ore 10.30 2° ingresso 11.30 Il 600 a Napoli tra arte e storia

Giovedi 3 settembre 1° ingresso ore 10.30 2° ingresso 11.30 L’800 a Napoli tra arte e storia

Giovedi 10 settembre 1° ingresso ore 10.30 2° ingresso 11.30 Saltovar e la Tarsia Sorrentina

Giovedi 17 settembre 1° ingresso ore 10.30 2° ingresso 11.30 Collezione dei Ventagli

Giovedi 24 settembre 1° ingresso ore 10.30 2° ingresso 11.30 Collezione delle Porcellane

Lucio Esposito è nato a Sorrento, nel mentre si girava il film “Pane , amore e…”. Già da ragazzino nelle turistiche e cosmopolite strutture locali apprende l’arte di relazionarsi. Svolge in gioventù studi di formazione marinara, ma i molteplici interessi culturali lo portano nei diversi campi del sapere, dalla filosofia alla fotografia, dall’antropologia alla psicologia. Gira il mondo da Ufficiale di Macchine con la Flotta Lauro e D’Amato e in fine si laurea in Beni Culturali con pubblicazione della tesi sul Museo Correale. Cura eventi e manifestazioni nell’ambito della Penisola Sorrentina tutta, promuovendo progetti di conoscenza e valorizzazione. Coordina la sezione di Piano di Sorrento dell’UNITRE. Responsabile della redazione Cultura di Positanonews, collabora con la rivista “Nuova Museologia”, “La Terra delle Sirene”, TTM ove ha pubblicato saggi e monografie su: -Eduardo De Martino -Ville romane Imperiali Marittime-Vincenzo Ferraro -Clemente Galano-Le Sirene nel Museo di Monaco di Baviera per Accademia di Dillingen-I luoghi di Alfonso Maria de Liguori per Accademia di Dillingen. E’ titolare dello studio di Arredamenti Giorno&Notte