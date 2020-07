Riceviamo e pubblichiamo. Sant’Agnello: “Via Iommella Grande, la corsia pedonale non è una pista ciclabile”.

Sono anch’io ciclista amatoriale, premetto che non è mia intenzione alcuna una critica a nessuno; dato che si tratta di un equivoco di interpretazione, perpetrato forse accidentalmente ed in buonafede da persone non del luogo, che per vari motivi, scambiano la corsia riservata alla sicurezza dei pedoni per una pista ciclabile. . Vorrei segnalare attraverso il Vs portale di una situazione potenzialmente pericolosa per i pedoni nella parte di via Iommella Grande, in SANT’AGNELLO , nell’ area o corsia pedonale delimitata da una separazione metallica simile ad un binario, che va Dalla chiesa dei sette dolori , fino a quasi la sede del convento delle suore Pallottine vedi foto. Non è secondo me colpa di nessuno, ma generato da un’ equivoco generato dalla segnaletica . Infatti la freccia che indica di tenersi a sinistra, viene intesa da alcuni ciclisti non persone locali, come l’ inizio di una pista ciclabile (vedi foto). Inoltre subito dopo la freccia che indica solo di tenersi a Sn. C’è una interruzione di circa quattro metri per un accesso stradale, dopo di che non c’ è nessun segnale. Quindi quelli che entrano dall’ interruzione , possono sempre affermare a loro difesa e discolpa di non aver visto nessun segnale. Ci vorrebbe anche un segnale di divieto a cicli e motocicli. Il problema è questo. La zona pedonale delimitata dalla rotaia metallica pitturata di colore arancione, da molti stranieri e non residenti viene intesa come pista ciclabile e sempre più spesso mi capita ritornando dalla spiaggia percorrendo a piedi tale corsia pedonale di incrociare biciclette sia a pedali che elettriche che sfrecciano anche a velocità. Penso che sicuramente altre persone che percorrono questa corsia creata dal Comune di Sant’ Agnello per una questione nota di sicurezza per i pedoni, mentre invece stando cosi le cose ci potrebbe essere a breve qualche incidente o fatto increscioso. Che sono stranieri me lo ha confermato che questi imprecano in lingua inglese, credendo che i pedoni che attraversano la corsia siano secondo loro percorrendo una pista ciclabile. La corsia è spesso percorsa da bambini che tornano dalla spiaggia, ed i genitori fiduciosi li lasciano camminare fiduciosi di essere al riparo dai mezzi. Ma potrebbe capitare che nella parte cieca della curva una collisione tra una bici in discesa, che specie se elettrica potrebbe arrecare seri danni ai pedoni. Il Vs. Portale è sicuramente letto da persone vicine all’ Amministrazione Comunale o della Viabilità. Per cui per il bene comune di tutti i pedoni che attraversano quel tratto di strada, già famoso per eventi gravi ed anche luttuosi, come risaputo dalla Comunità Locale, ritengo si dovrebbe applicare la segnaletica che non dia adito ad equivoci o dubbi. Per questo proporrei a chi di dovere di apporre visibili all’ entrata della corsia pedonale un dissuasore per evitare l’ entrata accidentale delle bici o anche un cartello circolare standard di divieto di accesso a mezzi a due ruote con la dicitura Vietato anche alle biciclette in italiano ed in inglese. Perché ripeto le persone che la percorrono sono ignari stranieri su bici proprie o forse noleggiate. Allego varie foto per meglio comprendere la mia segnalazione. Ringrazio anticipatamente qualsiasi miglioramento atto a risolvere questo inconveniente che per ora potrebbe pregiudicare l’ incolumità dei pedoni. Sono convinto che la segnalazione sarà presa in considerazione da chi di Dovere per il bene di tutti.