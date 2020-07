Riceviamo e Pubblichiamo. Sant’Agnello: “La Scuola ai Colli è da riaprire!”. Buongiorno non so se mi potreste aiutare Sono una signora di Sant’Agnello, precisamente Colli di Fontanelle, vorrei sapere i lavori per aggiustare l’istituto turistico dei Colli tocca al comune di Sant’Agnello o di Sorrento. Sta chiuso già dall’anno scorso e tutti i ragazzi che lo frequentavano, anche quelli della Costiera , sono dovuti scendere alla sede centrale a Sorrento. Allora mi chiedo: già quest’anno la situazione scolastica sarà un caos, per evitare che tutti i ragazzi vadino a Sorrento, perché non riprestinare la sede dei Colli in modo d’avere più spazio ed evitare assemblamenti? La ministra nel suo discorso ha detto che verranno riaperte le scuole chiuse. Un esempio é anche quella di San Michele a Piano. Potete informarvi della situazione perché nonostante stia chiedendo in giro non ottengo risposta. Grazie e buona giornata