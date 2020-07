Riceviamo e pubblichiamo da Francesco Di Lieto. Ravello: 27 luglio Festa del Santo Patrono. Sono in corso attualmente i festeggiamenti in favore dal Santo Patrono della Città della Musica con con sobrietà e, nel massimo rispetto delle rigide disposizioni di Legge imposte dal Governo e dalla Regione Campania in materia di coronavirus.

Ieri sera, come di consueto, è stata esposta la statua di S.Pantaleone alla quale hanno fatto seguito pochi colpi di fuochi d’artificio.

Questa mattina, dopo la consueta celebrazione religiosa si è tenuto nei magici Giardini posti sul retro della Cattedrale denominati ” Teatro all’aperto del Monsignore Giuseppe Imperato” un breve ma piacevolissimo concerto tenuto dalla banda musicale di “Città di Minori”, una delle poche superstiti in Costiera Amalfitana se non addirittura l’unica.

Un plauso, a mio avviso è dovuto al comitato organizzatore capeggiato dall’amico Giuseppe Imperato il quale, dopo la dipartita dell’esimio prof. Mario Palumbo, si è fatto carico, con grande spirito di devozione, di organizzare la amatissima e tanto attesa festa del Santo Patrono anche in momenti così difficili.