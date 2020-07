Residente o non residente! Questo è il problema! La riflessione di Giuseppe Civale.

La frammentazione delle spiagge in Costiera è stata l’operazione più logica messa in atto per gestire in maniera razionale la ripartizione degli spazi per “residenti” e “non residenti” e prevenire assembramenti. Da chiarire ci sarebbe, a mio parere, la distinzione tra “residente” e “non” per alcune categorie di persone originarie del posto, ma residenti loro malgrado all’estero o in regioni dell’Italia settentrionale, per essere stati costretti a mendicare altrove un lavoro dignitoso. Si tratta in prevalenza di persone che hanno casa nei rispettivi paesi, soggetti, quindi, a criteri di tassazione (IMU – TASI – TARI) convenzionali, a prescindere dal fatto che utilizzino o meno il bene in questione. In altri termini, pur lasciando la casa vuota per circa 11 mesi l’anno, ne pagano le utenze come se vi dimorassero per un anno intero.

C’è poi chi ritorna, ospite di parenti, o chi preferisce alloggiare in albergo. A livello formale si tratta di “non residenti”, ossia di persone che non hanno diritto alle agevolazioni spiaggiste, previste invece per i residenti in loco. A livello morale ritengo, tuttavia, che questa categoria di persone abbia diritto ad un trattamento di assimilazione, ossia alla parità di trattamento, tenuto conto delle mortificanti rinunce patite per colpa di governi inefficienti ed incapaci. Una petizione, inoltrata qualche anno fa al Parlamento Europeo – Promozione e tutela diritti umani – è stata respinta con l’astrusa motivazione, secondo cui l’applicazione del principio di assimilazione è di competenza degli Stati membri. Concludo, quindi, facendo appello alla coscienza dei sindaci che hanno avuto la pazienza di leggermi fino in fondo, affinché facciano valere la cosiddetta clausola di assimilazione anche per tutti gli AIRE (Anagrafe Italiani Resiliati Estero). Grazie per l’attenzione!