Relax a Tramonti per il giornalista Rai Gianfranco Coppola: pausa gustosa da Antichi Sapori

Relax a Tramonti per Gianfranco Coppola, che si è concesso una pausa golosa da Antichi Sapori. Carissimo amico dello chef Giuseppe Francese, il giornalista salernitano, attualmente redattore capo vicario della Rai Campania, dopo un riposante soggiorno in Costa d’Amalfi, ha approfittato per cenare all’Agriturismo situato nel borgo di Campinola, provando le deliziose ed eleganti creazioni, frutto dell’estro dello chef Francese.

Coppola ha assaggiato una caprese di mare, calamari gratinati con tarallo, accompagnati con una misticanza e mela verde, un risotto gamberi e limone e una parmigiana di pesce bandiera con zucchine, menta dall’orto dello chef e fior di latte, per dessert invece un semifreddo agli agrumi e un pasticciotto amarena. Della falanghina e un ottimo rosé sono stati abbinati a queste portate, che raccordano alla perfezione terra e mare, mentre a conclusione della cena non è mancato il tipico Concerto di Tramonti.

“Quando può e viene a trovarci si sente di casa”, ci ha detto Giuseppe Francese, che insieme alla moglie e sommelier Antonietta Mandara, si dimostrano come sempre dei professionisti dell’ospitalità. Gianfranco Coppola ha gradito molto la bella location immersa nel verde.