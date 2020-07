Relax a Positano per Rino Gattuso: l’allenatore del Napoli a Li Galli

Relax a Positano per l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso. Pausa in Costiera Amalfitana per il trainer azzurro di Corigliano Calabro, che si è concesso una pausa dagli impegni agonistici, approfittandone per visitare l’Isola Li Galli.

L’allenatore azzurro arriva nella città verticale, dopo il match di Bologna (pareggiato 1 a 1), distendendosi un po’ i nervi in vista della sfida casalinga di domenica sera al San Paolo, contro l’Udinese. Mister Gattuso, fresco di vittoria della Coppa Italia nelle scorse settimane è stato anche in Penisola Sorrentina.