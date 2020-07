Regolamenti sui giochi: TAR Campania al Comune di Piano di Sorrento: “Necessari chiarimenti sull’adeguamento alla nuova legge regionale”

Il Comune di Piano di Sorrento dovrà fornire chiarimenti al Tar Campania sull’adeguamento del regolamento comunale dei giochi alle nuove disposizioni regionali, entrate in vigore lo scorso marzo. È quanto emerge dall’ordinanza del tribunale amministrativo pubblicata oggi, sul ricorso presentato da un operatore di giochi contro le norme del Comune datate 2016. Il regolamento locale, come riferisce Agipronews, prevede almeno 500 metri di distanza tra sale e luoghi sensibili come scuole e chiese, nonché orari di apertura precisi e limitati (dalle 9 alle 12 e dalle 18 alle 23). La nuova legge regionale, a cui i Comuni devono adeguarsi, richiede invece un “distanziometro” di 250 metri; per quanto riguarda i limiti orari, sono previste 12 ore di stop al giorno per gli apparecchi (di cui 10 in orario notturno) e 8 per le sale (dalle 2 alle 10). Per decidere sul ricorso, il Tar chiede quindi al Comune «di fornire chiarimenti in ordine all’attività eventualmente intrapresa per l’adeguamento del Regolamento comunale» alla legge regionale. I giudici evidenziano anche che le nuove norme prevedono «la competenza della Regione per la disciplina delle attività degli esercizi, con la regolamentazione delle distanze da luoghi sensibili, del controllo e degli orari di esercizio». Entro 60 giorni il Comune dovrà fornire i suoi chiarimenti, mentre la prossima udienza sul caso è stata fissata il 26 gennaio 2021.