Regione Campania. Quarantena solo per i paesi extra area Schengen, quindi tutta l’Europa occidentale può venire. Comunicazione distorta, ecco ordinanza di De Luca . No terrorismo mediatico!

Regione Campania. Quarantena solo per i paesi extra area Schengen, quindi tutta l’Europa occidentale può venire. Comunicazione distorta, ecco ordinanza di De Luca. Si sta facendo terrorismo da Napoli sulle spalle del turismo, centinaia di commenti sull’ordinanza di Vincenzo De Luca che aumenta le sanzioni per il mancato uso delle mascherine , e va bene, ma si dice che metteva in quarantena tutti dall’estero, una sciocchezza! Da Napoli a Salerno in Penisola Sorrentina e Costiera amalfitana , da Sorrento, Amalfi, Capri e Positano , gente disorientata , le attività turistiche frenate, imprenditori impauriti, eventi annullati o rinviati, diciamo no al terrorismo mediatico.

Allora il veto più grave è praticamente qualcosa già di esistente, le aree extra europee sono già obbligate a fare quarantena, Speranza ha imposto la quarantena ad alcuni paesi dell’Est, questo è tutto. Si sapeva già che dall’America nessuno potrà venire questa estate.

Al di là delle chiacchiere ecco l’ordinanza cliccate su per leggerla ORDINANZA n. 63-24.07.2020-2

SPECIFICHIAMO COSA E’ L’AREA SCHENGEN

Lo Spazio Schengen (detto anche Area Schengen o Zona Schengen) è un’area che comprende 26 Stati europei che, in base all’acquis di Schengen, hanno abolito i controlli sulle persone alle loro frontiere comuni, che sono state sostituite da un’unica frontiera esterna e funzionano quindi, dal punto di vista dei viaggi internazionali, come un unico paese. Lo spazio Schengen è quindi un territorio dove è garantita la libera circolazione delle persone.[1]

Allo Spazio Schengen aderiscono 22 Stati su 27 dell’Unione europea (dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea e così, per effetto della Brexit, gli Stati membri sono passati da 28 a 27); lo Stato membro che ha deciso di non aderire allo Spazio Schengen è l’Irlanda, in base a una clausola di opt-out, mentre quattro altri paesi (Cipro, Croazia, Romania e Bulgaria) hanno sottoscritto la Convenzione di Schengen ma per essi non è al momento in vigore, poiché non hanno ancora attuato tutti gli accorgimenti tecnici previsti nella pratica; in via provvisoria, mantengono tuttora i controlli alla frontiera delle persone.

Gli stati terzi che partecipano a Schengen sono Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, che hanno firmato la Convenzione di Schengen; a questi si aggiungono infine il Principato di Monaco che fa parte dell’Area Schengen tramite la Francia e altri due (San Marino e Vaticano) che fanno parte di Schengen di fatto in concomitanza con l’entrata in vigore della Convenzione di Schengen in Italia: con essi il numero degli Stati componenti l’area Schengen sale di fatto a 29.

Prende il nome dalla cittadina di Schengen, in Lussemburgo, al confine con la Francia e la Germania, nella quale è stato stipulato l’accordo che ha dato vita all’area.