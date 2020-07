Regione Campania-Basilicata: tour del Presidente Vincenzo De Luca nel Cilento, tappa anche nel Golfo di Policastro

Dal Cav. N. H. don Attilio De Lisa del Comune di Sanza (Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro) nella Diocesi di Teggiano-Policastro in Provincia di Salerno quale dipendente di ruolo C.P.S.Infermiere dell’ASL Salerno al Presidio Ospedaliero dell’Immacolata di Sapri con requisiti per mansioni superiori di Coordinatore Management nelle Organizzazioni Sanitarie dal 2008 (presso la Direzione Sanitaria con tutto da marzo 2013 idoneo all’Ufficio gestione delle Attività ambulatoriali come Referente del Governo delle Agende e delle Liste di Attesa,del Back-Office CUP-Ticket ed ALPI, da 19 mesi con abuso di potere da parte del Direttore Sanitario Dottor Mario Rocco Calabrese che fa capo anche all’Ospedale Villa Malta di Sarno, violando la sorveglianza sanitaria del Medico Competente il Sottoscritto è stato indirizzato al Reparto di Chirurgia Generale da costringerlo per via legale tramite causa di servizio e denuncia penale allo Stesso D.S.) + Cavaliere al merito della Repubblica Italiana di cui l’onorificenza ricevuta presso la Prefettura di Salerno il 2 giugno 2019 e da 3 anni Presidente Sezione di Sanza Federazione di Salerno Associazione Nazionale Combattenti e Reduci di cui quest’anno compie 70 anni di vita dal 1950. Mercoledi prossimo 22 luglio 2020 ci sarà la visita del Presidente Vincenzo De Luca della Regione Campania sia nel Cilento che nel Golfo di Policastro, inizialmete doveva recarsi solo a Villammare del Comune di Vibonati,ma le tappe sono aumentate. Infatti prima sarà ad Ascea della Provincia di Salerno e alle 10.00 a Palinuro di Centola in località Portigliola dove sorge la nuova opera con la presenza del Sindaco Carmelo Stanziola per festeggiare la conclusione dell’impianto di depurazione, subito dopo De Luca si sposterà a Marina di Camerota per tracciare un bilancio sui lavori eseguiti con i fondi regionali inclusi gli interventi che hanno consentito di migliorare la depurazione delle acque reflue nella cittadina di Vierasca lavori giunti a termine in questi giorni (sarà al fianco del sindaco Mario Salvatore Scarpitta, durante la cerimonia di consegna dell’importante opera pubblica finanziata proprio dalla Regione Campania. Un lavoro di oltre 9 milioni di euro. La presenza di De Luca sarà anche occasione per esporre il progetto del porto, che ha ottenuto un finanziamento proprio dalla Regione con un importo di 6,4 milioni, e che partirà dopo l’estate). Poi il Governatore si sposterà nell’Area più a sud nel Golfo di Policastro, dopo Camerota infatti raggiungerà l’ospedale di Sapri per un sopralluogo al P.O. e per un confronto rispetto al futuro dello Stesso. L’ultima tappa del suo tour è prevista a Villammare per le 14.00 circa al Parco Marinella dall’Oliveto per un brindisi per la riqualificazione della fascia costiera fino al confine di Sapri. Un’opera attesa da oltre 20 anni che è stata finalmente appaltata. E De Luca ne inaugurerà il cantiere. Infine tappa a Sapri e a Scario di San Giovanni a Piro. La macchina organizzativa che sta mettendo appunto il giro nel basso salernitano mira di chiudere tutto nel giro di 4-5 ore. Sul territorio c’è grande attesa tanti cittadini che sperano di incontrarlo e di parlarci e questo non sarà possibile visti i tempi ristretti. A Sapri sicuramente troverà Sindacati e Comitato di Lotta con le proposte per il rilancio del Presidio Ospedaliero.