Regione Campania, abbattute le barriere architettoniche in spiaggia

Il consiglio regionale della Campania ha approvato la legge «per favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione». Grazie al provvedimento approvato in aula, infatti, la Regione Campania concederà contributi ai Comuni per la realizzazione di interventi volti a garantire la totale accessibilità e fruibilità delle spiagge. Sia relativamente agli arenili liberi sia relativamente alle zone già oggetto di concessione. Ovvero a favore degli stabilimenti balneari del territorio. “Abbattere le barriere architettoniche in spiaggia oggi è realtà. – il commento del Governatore Vincenzo De Luca – Grazie all’approvazione delle legge regionale a sostegno dell’accessibilità delle aree demaniali destinate alla balneazione per le persone con disabilità destiniamo fondi affinché tutte le spiagge della Campania siano accessibili senza più barriere. Compiamo un altro importante passo verso una Regione sempre più solidale e vicina a chi ha più bisogno. Un’altra promessa che abbiamo mantenuto e di cui andare fieri.” Tutti gli interventi previsti dalla nuova Legge Regionale saranno finalizzati al perseguimento dei seguenti obiettivi: agevolare l’accesso alle aree demaniali mediante l’abbattimento delle barriere fisiche, sensoriali e comunicative presenti in prossimità delle aree individuate; attrezzare le aree demaniali di appositi ausili speciali, come carrozzine o sedie da mare, da utilizzare per lo spostamento in spiaggia e in acqua delle persone con disabilita; dotare le aree demaniali di strutture amovibili, quali: servizi igienici e spogliatoi accessibili, realizzati in legno o altro materiale eco-compatibile; docce esterne con maniglioni e supporti; lettini prendisole rialzati; pavimentazione tattile per il raggiungimento della battigia; passerelle e camminamenti per l’accesso in acqua; predisporre un’adeguata segnaletica e le indicazioni per le persone con disabilità sensoriale e intellettiva-relazionale.