Regione Campania, 80 milioni per la bonifica del fiume Sarno

Una giornata importante per Scafati, Pompei e tutta l’area dei Comuni del fiume Sarno di questo territorio. Questa mattina è stato messo in esercizio il tratto dei due collettori che consentiranno di immettere nel circuito della depurazione scarichi di acque reflue per l’equivalente di oltre 100mila abitanti.

È in corso un intervento di riqualificazione ambientale e di risanamento del fiume Sarno con finanziamenti del valore di 80 milioni di euro.

Tutti i dettagli nella conferenza stampa del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.