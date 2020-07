Regionali e Lega. Il sindaco di Sorrento fa passo indietro a Napoli, Positano probabile candidato a Salerno . Arie turbolente nel centro destra che si appresta al voto per la Regione Campania con Stefano Caldoro. Sembrano diametralmente opposte le chance dei sindaci che si sono avvicinati a Salvini nei territori della Terra delle Sirrene, la Costa d’ Amalfi e di Sorrento con Capri, di cui si occupa Positanonews.

Secondo alcune voci il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo farebbe un passo indietro. Nella lista della provincia di Napoli non avrebbe avuto un buon piazzamento o comunque ci sarebbero stati dei disaccordi, sono solo voci che vengono da più parti, non confermate. Mentre in Penisola sorrentina i candidati aumentano da Rosario Lotito M5S all’ex sindaco di Massa Lubrense Leone Gargiulo, Davide Infuso etc di cui abbiamo già parlato

La sorpresa potrebbe venire dalla Costiera amalfitana, fra i due sindaci, Michele De Lucia e Peppino Cuomo, il secondo era quello dato con maggiori chance, anche visto il comune più grande, ma, sempre secondo voci di corridoio, le chance di De Lucia aumenterebbero, ottimi rapporti sia con il referente della Lega che con lo stesso Caldoro, ma De Lucia aspetta sempre la possibilità del terzo mandato, il decreto per il voto non è stato ancora firmato quindi probabilmente la scadenza elettorale a ottobre gli darebbe delle chance.

Nella Lega comunque ci sono molte turbolenze, a parte i coordinatori della Costiera amalfitana, anche il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, fra i primi amministratori ad aderire alla Lega di Salvini, lascia il partito in aperta polemica con il nuovo commissario Nicholas Esposito, originario di Portici e già responsabile regionale del movimento giovanile del Carroccio. A puntare il dito contro «pessima gestione da parte del nuovo coordinamento» anche la coordinatrice del partito di Sala Consilina, Loredana Maraniello, che ha lasciato l’incarico rassegnando le dimissioni. Quanto ai candidati nulla è ancora certo. Di sicuro c’è la disponibilità del consigliere comunale di Salerno Giuseppe Zitarosa da quattro anni capogruppo a palazzo di Città che attende di essere ufficializzata. In odore di candidatura c’è poi Dante Santoro, il consigliere comunale e provinciale eletto sotto il logo di DeMa-Salerno di Tutti, la compagine di sinistra alternativa al Pd, che per la tornata elettorale di settembre ha cambiato casacca, passando da DeMa a Salvini. Fra i nomi che circolano anche quello di Anna Pia Strianese, consigliere comunale di Sant’Egidio al Monte Albino, dell’ex assessore provinciale Attilio Pierro e di Valentino di Brizzi, imprenditore del Vallo di Diano, ex forzista, corteggiato dai leghisti. Nell’area del Sele, riferiscono i rumors, il candidato potrebbe essere Giovanni Ricca che dovrà vedersela con il principale competitor Alfonso Forlenza, il sindaco di Contursi, da sempre vicino all’assessore regionale Corrado Matera, schierato da Italia è popolare, il partito di Ciriaco De Mita. In bilico la discesa in campo di Ernesto Sica, consigliere provinciale della Lega che approderà probabilmente nell’Udc di Lorenzo Cesa, riferiscono i bene informati. Si procede speditamente, invece, in Fdi dove mancano quattro caselle da riempire.