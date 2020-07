“Razzismo è..” Il cameriere che oltre a servire deve avere la mascherina. Il post di Silvio Staiano CEO di Capri Watch. Forse non è “politically correct”, ma riflettiamoci un attimo, intanto in molti paesi d’Europa ( come la Svizzera per esempio ) è obbligatorio il distanziamento e le regole di igiene, ma non la mascherina, in Italia e in Campania, sopratutto in paesi turistici come Positano, Amalfi, Sorrento e Capri , è davvero qualcosa di stridente. Siamo sicuri che serva assolutamente? E’ una violenza, anche morale, oltre che fisiica, con questo caldo? E’ adatta a un luogo turistico come la Costiera amalfitana e Penisola sorrentina vedere tutte queste persone con la mascherina. Diciamoci la verità, è una assurdità, ora insorgeranno tutti i grandi “soloni” “saggi e sapienti” come diceva Battiato, magari chi parla di vittime e numeri di cui non sa un cavolo, sparati da media e giornali, ahimèì li riportiamo anche noi di Positanonews, ma in tutto questo Silvio non ha tutti i torti!

“Razzismo è…!

Razzismo è andare in spiaggia dove centinaia di bagnanti se la godono ma i bagnini sotto il sole cocente devono indossare la “museruola”.

Razzismo è andare al bar o al ristorante dove ci sono seduti 100 clienti ma il cameriere oltre a servirli deve indossare la “museruola”.

Razzismo è entrare nei negozi senza mascherina mentre i venditori, i corrieri devono indossare le mascherine.

Razzismo è premiare idioti ed incapaci, metterli a governare l’Italia e le Regioni (Campania), in modo che possano schiacciare ed umiliare i poveri lavoratori. Trasformati in esseri “inferiori”, sudditi psicologici e fisici.

Ad essere troppo persone perbene ci si è trovati ad essere confinati, emarginati, da 4 deficienti idioti che hanno distrutto le vite di milioni di italiani, senza più lavoro e speranza.”