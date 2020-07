Ravello-Villa Cimbrone, al ristorante “Il Flauto di Pan” cene con tanti chef stellati

Evento da non perdere a Ravello. Nella splendida cornice di Villa Cimbrone, infatti, andrà in scena, al ristorante “Il Flauto di Pan”, un evento che si protrarrà per alcuni giorni e che vedrà protagonisti diversi chef stellati provenienti da tutta Italia.

Grazie alla collaborazione con Allegrini e Feudi di SanGregorio, è tutto pronto per l’evento “Quattro cene a quattro mani”, firmate da grandi chef nel meraviglioso Loggiato Gotico.

Il primo appuntamento è previsto per mercoledì 5 agosto alle 20.30. Protagonisti saranno lo chef Emanuele Scarello, (Ristorante Agli Amici a Udine dal 1887 – 2 stelle Michelin) e lo chef Lorenzo Montoro (Ristorante Il Flauto di Pan – 1 stella Michelin).

Altra serata prevista per sabato 22 agosto con Giuseppe Guida (Antica Osteria Nonna Rosa di Vico Equense – una stella Michelin) che presenterà i suoi piatti riallacciandosi al tema della Natura e del corso green che il mondo dell’enogastronomia ha intrapreso ormai da tempo. Lunedì 7 settembre, invece, sarà la volta di una cena dedicata alla Bellezza, con la cucina dello chef Vito Mollica (Il Palagio Four Season, Firenze, una stella Michelin). Ultima tappa sabato 19 settembre con i piatti di Pino Lavarra (due stelle Michelin, The Luxury Collection, Doha), con tematica che si incentra sulla Passione, al tempo e alla perfezione dell’arte italiana.

Hotel Villa Cimbrone Via Santa Chiara 26

Ravello (SA)

Tel. 089.857459

www.hotelvillacimbrone.it