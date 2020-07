Ravello. Toccante celebrazione religiosa per la riapertura della cappella dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione. Commozione per il ricordo del Dottor Lucibello

Ravello. Oggi, sabato 4 luglio, è una data importante per la città e per il suo presidio ospedaliero. Dopo quattro anni di chiusura ed abbandono è stata finalmente riaperta la cappella dell’ospedale “Costa d’Amalfi” di Castiglione. Molto toccante la cerimonia religiosa alla presenza di Mons. Orazio Soricelli, Arcivescovo della Diocesi Amalfi-Cava de’ Tirreni, e la concelebrazione di altri religiosi.

Durante l’omelia le parole del Vescovo hanno ricordato l’importanza della cappella che aiuta a vivere l’aspetto religioso in una realtà, quella ospedaliera, in cui la fede ricopre un ruolo molto importante perché rappresenta un “porto sicuro” nei momenti di difficoltà.

Non è mancato il ricordo dei giorni vissuti con la paura dei contagi da Coronavirus che in più occasioni hanno creato ansia e preoccupazione nella città della costiera amalfitana. Ma è stato anche sottolineato come la costiera amalfitana sia stata protetta in questo terribile periodo restando quasi completamente immune dal contagio. Una cerimonia piena di commozione per un evento tanto atteso e desiderato e che avviene in un periodo storico particolare quasi come a sancire un segno di benedizione sull’intera città.

Presente il sindaco di Ravello Salvatore Di Martino che ha speso delle bellissime parole. Presenti anche altre autorità civili e religiose, oltre al personale del presidio ospedaliero. Intenso e commovente il ricordo del Dottor Aniello Lucibello, deceduto il 3 ottobre 2017 all’età di 70 anni dopo aver lottato per anni contro una malattia che lo attanagliava. Il dottor Lucibello ha fatto per la città di Ravello ed a lui è stato intitolato il blocco operatorio dell’ospedale “Costa d’Amalfi”.

La cappella è stata invece dedicata al Beato Gerardo Sasso, originario della costiera amalfitana.