Ravello. San Pantaleone, festa e fuochi pirotecnici nel rispetto delle norme. I ringraziamenti del comitato

Ravello ( Salerno). Per il Santo Patrono della Città della Musica della Costa d’Amalfi i ringraziamenti del Comitato. “Al termine delle solenni celebrazioni in onore di #SanPantaleone intendiamo rivolgere un ringraziamento di cuore all’Associazione di Protezione Civile #Millenium, alle Forze dell’Ordine e ai volontari che hanno garantito la solenne esposizione del simulacro in condizioni di assoluta sicurezza sanitaria e compostezza. Questo momento che ha simbolicamente segnato la benedizione del Santo alla Città si è svolto nella piena osservanza delle indicazioni impartite dalla CEI. Tutto ciò è stato possibile grazie alla perfetta sinergia tra Comune di Ravello, Parrocchia di Santa Maria Assunta e Comitato per i Festeggiamenti Patronali che hanno condiviso l’esigenza di assicurare, pur nella sobrietà, i segni della tradizione patronale. Lo stesso brevissimo omaggio pirotecnico è stato realizzato nell’assoluto rispetto delle indicazioni dettate dalla Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, in coerenza con un’esigenza di prevenzione del rischio e di contenimento dei costi di cui il parroco di Ravello si è reso interprete e garante. Di questa perfetta linea organizzativa siamo orgogliosamente fieri, così che qualche sparuta e insignificante voce di dissenso, per giunta esterna al paese, non fa altro che mascherare evidentemente solo incapacità operative. Ancora una volta #Ravello ha dimostrato quell’unicità che per storia e vocazione Le appartiene, garantendo, nel segno della Fede, uno straordinario momento di vita cittadina.

Il Comitato per i Festeggiamenti Patronali”