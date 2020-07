Ravello, sabato 1 agosto il capolavoro di Purcell sul Belvedere di Villa Rufolo

Dido and Aeneas è il capolavoro riconosciuto di Henry Purcell ed uno dei capolavori assoluti di tutta la storia dell’opera.

Divisa in tre brevi atti su libretto di Nahum Tate racconta, prendendo spunto dall’Eneide di Virgilio, la storia celeberrima di Enea e della regina di Cartagine Didone integrandola con alcuni elementi tipici dell’opera seicentesca con una forte presenza della suggestione fantastica.

Andata in scena per la prima volta probabilmente nella primavera del 1689 e destinata inizialmente ad un convitto femminile, è una delle più amate opere di tutto il repertorio barocco. L’esecuzione in cartellone sul Belvedere di Villa Rufolo, sabato 1 agosto (ore 20.30) all’interno della 68esima edizione del Ravello Festival, avrà come protagonista l’Orchestra Neapolitana diretta dal maestro Antonio Florio con la presenza di una delle più accreditate interpreti del repertorio barocco e più specificatamente del ruolo come il soprano francese Véronique Gens. Accanto a lei cantanti italiani di grande scuola: Maria Grazia Schiavo (nel ruolo di Belinda), Mauro Borgioni (nel ruolo di Enea) e Raffaele Pe (nel ruolo di una strega) e il coro Mysterium vocis diretto dal Maestro Rosario Totaro. L’opera, della durata di circa un’ora, sarà preceduta dall’esecuzione di alcune danze tratte dall’opera King Arthur di Purcell: Passacaille hot pipe e La Grande danse. L’evento potrà essere seguito anche in streaming sulla pagina Facebook del Ravello Festival e sul maxischermo allestito in Piazza Duomo a Ravello.

Per info 089858422 boxoffice@ravellofestival.com

Sabato 1 agosto

Belvedere di Villa Rufolo, ore 20.30

Dido and Aeneas

opera in tre atti di Nahum Tate

Musiche di Henry Purcell

Posto unico € 50

Cappella Neapolitana

Direttore Antonio Florio

Véronique Gens, Didone

Maria Grazia Schiavo, Belinda

Mauro Borgioni, Enea

Raffaele Pe, Una strega

Valeria La Grotta, soprano (I donna, I strega, Spirito).

Leslie Visco, soprano (II donna)

Aurelio Schiavoni, alto (II strega)

Roberto Zangari, tenore (marinaio)

Cappella Neapolitana

Marco Piantoni, Paolo Cantamessa, Giuseppe Guida, violini primi

Patrizio Focardi, Nunzia Sorrentino, Massimo Percivaldi, violini secondi

Rosario Di Meglio, Vezio Jorio, viole

Alberto Guerrero, violoncello

Giorgio Sanvito, contrabbasso

Patrizia Varone, Angelo Trancone, cembali

Pierluigi Ciapparelli, tiorba

Gabriele Miracle, percussioni

Rei Ishizaka, Fabio D’Onofrio, oboi

Guido Mandaglio, fagotto

CORO MYSTERIUM VOCIS

Maestro del coro Rosario Totaro

Angela Luglio, Apollonia Vergolino, soprani

Tiziana Fabbricatti, Marina Meo, contralti

Alessandro Caro, Mattia Totaro, tenori

Cesario Vincenzo Angelino, Roberto Gaudino, Guglielmo Gisonni, bassi