Ravello. Riceviamo e pubblichiamo la nota di Gianluca Mansi sul coinvolgimento della cittadinanza nel percorso di approvazione del PUC

Ravello, Costiera Amalfitana. Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere d’opposizione Gianluca Mansi, del gruppo “Insieme per Ravello”:

Meglio tardi che mai!

Assistiamo all’inaspettato e tardivo attivismo del consigliere comunale Dario Cantarella (da pochi giorni distaccatosi ufficialmente dal gruppo Rinascita Ravellese).

In palese disaccordo con l’operato della sua ex maggioranza, disaccordo dovuto al mancato raggiungimento degli obiettivi politici prefissati ed alla crescente distanza dai bisogni dei cittadini, dell’Amministrazione Rinascita, solo pochi giorni fa, all’indomani della nostra ulteriore richiesta di chiarimenti circa il posizionamento del consigliere Cantarella in seno al Consiglio comunale, è stato svelato il mistero che si protraeva da due anni, mezzo di un pubblico manifesto che denunciava gli insuccessi di 4 anni di amministrazione di Rinascita Ravellese.