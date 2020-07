Ravello piange la scomparsa dell’ex Chef Lorenzo di Palma

Ravello in lutto per la scomparsa di Lorenzo di Palma, ex Chef. A darne il doloroso annuncio la moglie Concetta, i figli Antonella e Marco, gli amati nipotini Andrea, Greta e Sonia, le sorelle, il fratello, il genero, la nuora, i cognati ed i nipoti.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 31 luglio alle ore 17.30, muovendo dalla casa dell’Estinto in via Casa Bianca 4 per il Duomo di Ravello dove verrà officiato il rito religioso.

La redazione di Positanonews esprime il proprio cordoglio ai familiari per il lutto che li ha colpiti.