Ravello. Lo Chef Contadino. Lorenzo Montoro l’eccellenza al “Flauto di Pan”

Ravello ( Salerno ) . C’era una volta uno Chef Contadino. Se bussate lui non si sottrae , vi accoglie sorridente dietro la mascherina , Lorenzo Montoro non si fa attendere nonostante la mole di lavoro. L’umiltà fatta persona , 40 anni a breve , nativo di Sarno , Lorenzo e’ lo chef stellato del Ristorante ” il Flauto di Pan ” un gioiello architettonico incastonato nel Parco Botanico di Villa Cimbrone a Ravello. É successo ai membri della Associazione Loro di Napoli Eventi e Cultura , ancora una volta di passaggio a Ravello. Una doppia visita culturale questa volta svoltasi nella incantevole cornice del luogo tanto caro a Greta Garbo che a Villa Cimbrone consumava ore di segreta felicità. Grazie a Dina Coppola e a Carmela Oliva per aver contribuito all’incontro con lo chef Contadino che ha aperto il suo orto Profumato. E grazie da Positanonews, il primo giornale online della Costa d’Amalfi e Sorrento, per questa testimonianza.