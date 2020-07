Ravello: la risposta del Sindaco Di Martino non tarda:”La minoranza si arrampica sugli specchi e trema di fronte ai risultati della Maggioranza”

La minoranza si arrampica sugli specchi e trema di fronte ai risultati della Maggioranza del Sindaco Di Martino

Un Consiglio Comunale all’insegna della determinazione e della concretezza del lavoro svolto in termini finanziari, economici, patrimoniali e programmatici in una relazione dettagliata del Rendiconto di Esercizio del 2019 con date e numeri e dei risultati raggiunti dalla Maggioranza capeggiata dal Sindaco Salvatore Di Martino.

Una relazione che ha messo in evidente crisi i consiglieri Mansi e Vuilleumier che si sono imbarcati, più volte, in interventi sterili e pretestuosi pur di osteggiare l’esaustiva e corposa relazione. Ma questa

volta le provocazioni come da solito copione sono servite a poco e il Consigliere Comunale Raffaele Di Palma, espressione dell’anima giovanile del gruppo Rinascita Ravellese, della cui preziosa collaborazione si avvale il Sindaco, ha letto a tambur battente e senza colpo ferire il corposo bilancio

di parte degli straordinari risultati conseguiti nel corso dell’esercizio 2019 dall’Amministrazione Rinascita Ravellese.

Opere Pubbliche:

– I lavori di ristrutturazione di Palazzo Episcopio iniziati lo scorso anno, dopo anni di disinteresse da parte della passata amministrazione;

– I lavori appaltati ed iniziati (per un importo di € 300.000,00) che interessano 6 strade pedonali comunali, ereditate in stato di abbandono totale: Via Sigilgaida, Via San Martino (primo tratto), Via Famiglia Bove, Via Giovanni XXIII, Via Gradoni – Casanova;

-Iniziata la procedura da parte dell’UTC per il restyling dell’Auditorium Oscar Niemeyer grazie al finanziamento di 370.000,00 euro ottenuto dalla Regione;

– Il finanziamento di € 1.250.000,00 riguardante la realizzazione di parcheggi interrati su due piani con relativa sistemazione del campetto di copertura con annessa area destinata a parco giochi per bambini di Piazza Andrea Mansi, la cui gara, curata dall’ACAMIR ed in prossimità di aggiudicazione, seppur in ritardo a causa dell’emergenza sanitaria, e che vede la partecipazione di circa 250 imprese, è assai probabile che i lavori avranno inizio nel prossimo mese di settembre;

– La realizzazione di un bagno pubblico in località Bivio di Castiglione, per un importo di € 125.000,00;

– Finanziata la progettazione da parte dell’ACAMIR per la passerella Castiglione-Amalfi;

– Finanziata la progettazione da parte dell’ACAMIR per l’allargamento in località Civita assegnata ad un gruppo di studio di professionisti che sono supportati e coadiuvati dal Responsabile dell’UTC Arch. Rosa Zeccato;

– I lavori di riqualificazione e messa in sicurezza dell’obsoleto e pericoloso guard rail in località Sambuco, per un importo di € 100.000,00 e nella stessa frazione l’approvazione definitiva del progetto della strada “Via Riola” che di certo vedrà a breve l’inizio dei lavori;

– Per i lavori della Rampa Auditorium i quali, seppur hanno subito, a causa del rinvenimento di vestigie antiche, ritardi e varianti chehanno comportato una lunghezza inferiore rispetto a quella

inizialmente prevista, con una conseguente maggiore pendenza rispetto al progetto iniziale, si è in contatto con gli uffici regionali per ottenere la rimodulazione della scheda POC ed utilizzare un’economia di circa € 40.000,00 pari all’IVA, quest’ultima non dovuta, ma oggetto di computo metrico per i proprietari che hanno proceduto alla cessione bonaria dei terreni. Con detta somma è stata già predisposta, su indicazione del Sindaco, una variante che prevede lavori con i quali sarà attenuata l’attuale pendenza della rampa in modo da consentire (stante le relazioni e le dichiarazioni dei tecnici

componenti il pool dei lavori di progettazione della rampa) la percorribilità anche dei pullman di linea;

– In fase di appalto i lavori di riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione (per un importo di € 300.000,00) riguardante in particolare le seguenti arterie stradali: via Boccaccio, via Monte, via Casa Rossa, via M. Frezza, Via Famiglia Pironti, via Santa Croce, via Delle Repubbliche Marinare e via Grotta Petina;

– Ultimati i lavori del campo da tennis, già fruibile attraverso un affidamento ad un’associazione locale nelle more della costituzione del Tennis Club.

Per le Politiche sociali e culturali si è provveduto all’attivazione del servizio di assistenza e trasporto per i bambini diversamente abili presso centri specializzati per le terapie specifiche. Sono state promosse, nel segno della continuità, iniziative a favore degli anziani con soggiorni termali, visite guidate, cena natalizia.

Con il completamento dei lavori del campo da tennis di Viale Wagner, presto verrà finalmente riconsegnata alla collettività, dopo un braccio di ferro con la Fondazione Ravello, la Sala Frau per scopi sociali e culturali.

Per la Mobilità:

– L’obsoleta segnaletica stradale dell’intero territorio è stata interessata dal rifacimento;

– Al fine di evitare il congestionamento del traffico nel centro storico da parte degli abitanti le zone periferiche, il servizio navetta ha subito notevoli integrazioni che hanno comportato quasi il raddoppio delle corse rispetto agli anni precedenti;

– Con l’automazione del parcheggio dell’Auditorium Oscar Niemeyer sono incrementati i relativi incassi grazie ai quali l’Amministrazione ha potuto procedere a finanziare parte dei lavori succitati;

– Si è sperimentato, con esiti positivi, una diversa mobilità nel tratto Via Boccaccio – Galleria Vecchia con l’attraversamento dei soli pullman, nel mentre è stata consentita agli ncc l’arrivo e la sosta per le operazioni di salita e discesa dei passeggeri nello slargo di Gradillo.

Il potenziamento e l’installazione di linee internet e wi-fi sia negli uffici comunali che nelle aree pubbliche del centro storico, attraverso l’attivazione di una rete gratuita a servizio della collettività e dei turisti.

Dopo i passati turbolenti rapporti (Felicori docet) con la Fondazione Ravello, grande soddisfazione per la ritrovata centralità del Comune nella Fondazione.

Grazie ad un concordato e conveniente comodato d’uso la Fondazione Ravello garantirà eventi e spettacoli oltre quelli organizzati dal Comune, sempre ed unicamente proprietario dell’immobile, che potrà utilizzare lo stesso a suo piacimento, per tutte le manifestazioni. Il Comune da una parte e la Fondazione dall’altra programmeranno gli eventi stessi in modo da consentirne l’utilizzazione in modo reciproco e da evitare sovrapposizioni.

Non va taciuto che, quand’anche la Fondazione dovesse utilizzare l’Auditorium per moltissimi giorni, tutti dovrebbero essere felici per la ricaduta socio-economica per la città in termini economici e di immagine.

Quanto innanzi è in perfetta sintonia con quanto previsto dalle linee programmatiche di mandato e rappresenta un primo serio passo per raggiungere l’auspicata gestione sinergica dei tre beni con notevoli ricadute economico-sociali per l’intera collettività (Palazzo Episcopio, Villa Rufolo,Auditorium).

Quanto detto costituisce solo una parte degli straordinari risultati conseguiti da questa Amministrazione, ben diversi ed in netta discontinuità rispetto alla disastrosa eredità lasciata dalla fallimentare amministrazione Vuilleumier, impegnata, per fortuna ora tra i banchi dell’opposizione, a

porre in essere un’azione unicamente incentrata alla provocazione, alla contumelia e alla distruzione di quanto di buono quest’Amministrazione Comunale ha posto e sta ponendo in essere a beneficio dell’intera collettività.

Il SISTEMA VUILLEUMIER, ad esempio, ci aveva purtroppo e in maniera poco trasparente abituati ad una gestione dell’Auditorium Oscar Niemeyer con affidamenti diretti e a procedure discutibili in barba alla normativa sulla trasparenza imposta alla pubblica amministrazione.

Non è sfuggita la manovra di politica da quartiere, da parte di Vuilleumier e Mansi di creare spaccature all’interno della maggioranza, con il tentativo di sviolinate strumentali al vicesindaco e attacchi e provocazioni al sindaco, quasi a voler decidere la tabella di marcia della futura candidatura.

Un giochetto oramai noto all’intera compagine di Rinascita Ravellese che si preoccupa più di portare a termine il ricco calendario di lavori in programma e rallentati dalla emergenza del Covid 19, anziché al gioco di poltrone e di manie di potere che riguardano coloro che fanno più inciuci da bar che preoccuparsi di proporre idee e progetti per il bene della collettività.

Ravello, 6 luglio 2020