Ravello. La pioggia rende la strada insidiosa, scivolone anche per il sindaco Di Martino che fortunatamente non riporta conseguenze

Ravello. La pioggia caduta nel pomeriggio di oggi ha reso scivolose e pericolose le strade della città della costiera amalfitana. Anche il sindaco Salvatore Di Martino è stato vittima di un piccolo incidente, scivolando proprio a causa del manto stradale bagnato. Per fortuna il primo cittadino non ha riportato conseguenze e gli esami strumentali (radiografia e TAC) ai quali si è sottoposto non hanno evidenziato alcuna frattura. Il sindaco, sentito da Positanonews, ha tranquillizzato tutti sul suo stato di salute.