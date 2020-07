Ravello, iniziati i lavori per l’acquedotto a Castiglione. Ecco le disposizioni in via Civita

Questa notte sono iniziati i lavori per l’acquedotto sul territorio di Ravello, precisamente a Castiglione, nei pressi dell’Ospedale Costa d’Amalfi. L’Ausino dovrà infatti procedere alla posa di una condotta idrica, con tali opere che impegneranno l’azienda preposta per il servizio idrico fino al mattino di giovedì 24 luglio.

Per tale intervento, che rientra nel “Grande Progetto” di risanamento ambientale delle condotte idriche della Provincia di Salerno, il Comando di Polizia Locale con ordinanza n. 26 ha disposto il divieto di sosta per tutti i veicoli in via Civita, dalle ore 20:00 alle ore 6:00 del giorno successivo dal civico 28 al civico 40.