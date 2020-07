Ravello Festival. Problemi con i biglietti online, Positanonews chiede all’organizzazione. E’ la manifestazione più bella della Costiera amalfitana . Ma ci segnalano dalla Costa d’Amalfi e Salerno problemi per la prenotazione dei biglietti online dei concerti. Ci vogliamo fare parte attiva e fattiva chiedendo all’organizzazione . Sicuramente non è facile gestire le cose post covid in Campania cerchiamo di capire che è successo.