Nella seconda serata del Ravello Festival 2020, dal palco Belvedere di Villa Rufolo si esibisce la Mariinski Orchestra di San Pietroburgo diretta dal Maestro Valery Gergiev. Tutto esaurito nel complesso monumentale, ed anche in questa serata si assiste allo spettacolo dal maxischermo in Piazza Duomo, anche se non c'è la folla dell'inaugurazione.

Si tratta del secondo appuntamento nell'ampio cartellone ideato da Alessio Vlad, con il direttore d'orchestra russo che torna nella Città della Musica dopo esperienze nel 2005 (due giorni con la Mariinski Orchestra e il suo coro) e il festival delle Stagioni Russe nel 2018.

Prima assoluta per Gergiev a Ravello fu la direzione del Parsifal in forma di concerto del 1997 con solista Placido Domingo. Questa sera in programma sono previste musiche di Rossini, Debussy, Prokofiev, Mendelssohn.