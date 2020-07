Ravello Festival 2020, il sindaco Di Martino: “Primo evento importante”

Il nostro Lucio Esposito per Positanonews ha intervistato il sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, visibilmente felice ed emozionato per questa inaugurazione. “Abbiamo lavorato sodo per questo momento, un momento di gioia e rinascita per la Costa d’Amalfi, pensiamo che sia il primo evento importante e conservabile”, ha detto Di Martino. Un cartellone ricco, per rendere la kermesse disponibile ad un ampio pubblico: infatti come ci ha spiegato il primo cittadino, sono solo 60 i posti disponibili in Villa Rufolo, anche se sarà possibile assistere all’evento della piazza antistante il Duomo. “Noi speriamo che non sia un ottobre o un settembre nero – ha detto Di Martino, spingendosi in una riflessione sul Covid – anche se le notizie che arrivano, non ci fanno stare tranquilli”.