Ravello, Don Angelo Mansi festeggia i 40 anni di sacerdozio. E il Comune gli dà una pergamena

Ravello (Salerno). Nel Duomo di Ravello in Costiera amalfitana sono stati celebrati ieri sera i 40 anni di ordinazione presbiteriale di Don Angelo Mansi, attuale parroco della Chiesa di Santa Maria Assunta e San Pantaleone di Ravello. La comunità della Città della Musica ha condiviso questo momento speciale con l’ex sacerdote di Vettica di Amalfi e Minori.

In questa speciale occasione l’Amministrazione ravellese si è fatta interprete della gioia che, in questo giorno speciale, pervade la Comunità Civile e Religiosa di Ravello, esprime vive felicitazioni per il lungo e zelante servizio sacerdotale che lo ha condotto a ricoprire la titolarità della Chiesa Madre di Ravello, nella quale, sotto l’amorevole guida del compianto Mons. Giuseppe Imperato sen., ha avuto origine la sua vocazione sacerdotale.