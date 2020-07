Ravello dice addio a Lorenzo “Enzuccio” Apicella

Ravello, Costiera amalfitana. Stamane la città della musica è scossa da una terribile notizia, quella della perdita di Lorenzo “Enzuccio” Apicella, nonchè padre dell’ex assessore Antonio Apicella, al quale va tutta la nostra vicinanza.

Un lavoratore, padre e ravellese esemplare. Molti lo ricordano per il suo splendido sorriso. La moglie Andreina, i figli e tutti i familiari sono profondamente addolorati per la perdita.

La redazione di Positanonews si unisce con commozione al dolore della famiglia Apicella, esprimendo i sentimenti del più accorato cordoglio.

Non sono mancate le manifestazioni di affetto da parte dell’intera comunità ravellese, che commenta:

Enzuccio caro ora incontrerai il mio caro papà tuo grandissimo amico e cliente . Sono cresciuta sentendo sempre il tuo nome , mio padre sempre in qualsiasi occasione parlava di te :domani viene Enzuccio porta le pertiche , andiamo a San Pantaleone e il primo che incontrava era Enzuccio che ci portava al bar . Sei stato il più grande amico della nostra famiglia e in questo momento non possiamo che essere triste per la tua dipartita. L’unica cosa che mi fa piacere e che ora incontrerai tutti i tuoi vecchi amici con i quali potrai parlare all’infinito di pertiche e di tanto altro . Grazie di averti conosciuto ora riposa in pace . Un abbraccio ai tuoi cari figlioli e alla tua dolcissima Andreina – Ermelinda.

Grande esempio è vero padre di famiglia lo ricorderò per la sua educazione riguardo la mia famiglia e da esempio di vita per la collettività – Salvatore.