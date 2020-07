Ravello, Belpedio: “Evento dedicato a Morricone? Più facile vincere all’Enalotto che assistervi”

Il giornalista Umberto Belpedio ha detto la sua circa l’evento dedicato a Ennio Morricone che si terrà a Villa Rufolo, a Ravello.

Questo il post del giornalista pubblicato alcune ore fa:

RAVELLO. LE “FORBICI” DI WAGNER

Ravello apre oggi i cancelli di Villa Rufolo per la 68ma rassegna festivaliera con un omaggio a Ennio Morricone. Sarà Andrea Morricone , il figlio del celebre maestro, a dirigere la Roma Sinfonietta, una formazione di 37 elementi che si esibira’ sul palcoscenico a strapiombo sul mare, per eseguire un repertorio delle colonne sonore del cinema internazionale.

Il “Morricone dirige Morricone” avrà una platea ristretta, in parte riservata a pochi intimi, dettata dalle prescrizioni del dopocoronavirus. In tutto si tratta solo di 44 superfortunati che non hanno vinto all’enalotto, ma sono riusciti ad accaparrarsi i 44 biglietti posti in vendita dopo un complicato funzionamento della biglietteria del festival su cui si sono abbattuti feroci commenti.

Una breve sintesi. Dice Laura: “sto provando ad acquistare i biglietti dal vostro sito, ma non è possibile on line. Al telefono è impossibile contattarvi”. Fabiano si chiede: “ma già sono finiti i biglietti?” Il titolare di una agenzia teatrale fa sapere: “sono riuscito ad acquistare 2 biglietti per un virologo del Cardarelli di Napoli”. Ma quelle di Antonio sono parole di fuoco : “a due giorni dal debutto si vendono biglietti solo per il primo concerto. La cosa più incredibile è che la vergogna non sapete cosa è. Uno sguardo a Spoleto e Ravenna per la vendita dei biglietti non l’avete dato?”.

Con questa ripresa così tormentata è difficile credo che nemmeno madame Tellon, proprietaria della celebre villa che per merito di un attento cronista non fini nelle mani di un ricco pizzaiolo di Agerola, non sarebbe riuscita ad ottenere il prezioso ticket.

Dal pensatoio della Fondazione giustificano caos e inconvenienti:” Abbiamo dovuto recuperare i ritardi organizzativi dei mesi scorsi”. Il Presidente della Regione , De Luca, parla di un miracolo se Ravello 2020 parte. Un miracolo che portala firma della commissaria Almerina Bove, che è riuscita a far approvare il nuovo statuto dell’ente, la quale in queste ore con il profumo delle elezioni alle porte non riesce a districarsi tra le maglie di un “cerimoniale” di soli 100 posti , ridotti dalle disposizioni del dopocovid 19.

Un miracolo quello fatto da Alessio Vlad che in pochi giorni , con pochi spiccioli, è riuscito ad allestire un decente programma e a portare per la prima volta a Ravello Riccardo Muti per un concerto fissato il 1 settembre in Auditorium. L’unico a non compiere il miracolo è forse quel funzionario dell’ente ravellese che non è riuscito come ai vecchi tempi a portare grandi sponsor come Unicredit o Monte dei Paschi, ma si deve accontentare solo di qualche azienda di bibite.

Oggi, con Andrea Morricone sul podio, ci sarà anche Mariano Rigillo che i ravellesi ricordano non solo per i suoi successi teatrali ma soprattutto per un celebre Masaniello con Lina Sastri, giovanissima e affascinante, Isa Danieli e per la regia di Armando Pugliese. Il grande attore leggera un brano di Ennio Morricone, ispirato al capolavoro di Primo Levi “Se questo è un uomo”.

Vincenzo de Luca che si concede una breve pausa del tour in vista del voto, dopo aver tirato fuori anche 30 mila euro per una “rinfrescatina” all’Auditorium , promessi fin dallo scorso anno al sindaco di Ravello, Salvatore Di Martino, raccomanda agli organizzatori il pieno rispetto delle misure sanitarie. Rispetto delle distanze e mascherine. Niente lanciafiamme o mille euro di multa per gli inadempienti. “Cacciate fuori anche il presidente delle nazioni unite, se si presenta senza mascherina.

“Vi aspettiamo a Ravello” è il refrain del cerchio magico della Fondazione. Infatti, a Piazza Duomo, è sempre possibile trovare posto o un tavolo nello accogliente bar salotto di Luigi Schiavo, per seguire il concerto inaugurale da uno schermo gigante acquistato con 30 mila euro senza il solito bando di gara, previsto dalla palude burocratica che avrebbe rischiato di travolgere finanche Wagner”.