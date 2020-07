Ravello. Avviso pubblico per l’individuazione di soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione di centri estivi per minori

Il Comune di Ravello, beneficiario di un finanziamento per i centri estivi 2020 in contrasto alla povertà educativa, intende promuovere e sostenere la realizzazione di attività di animazione estiva e gestione di Centri Estivi rivolti a minori dai 3 ai 14 anni sul territorio comunale, al fine di promuovere e realizzare opportunità di socializzazione e gioco per bambini ed adolescenti al fine di prevenire situazioni di emarginazione e disagio sociale ed aiutare i genitori che, nell’attuale fase 2 dell’emergenza Covid-19, hanno ripreso le consuete attività lavorative.

Il seguente Avviso Pubblico ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di Associazioni, Cooperative ed Enti del Terzo Settore che si rendono disponibili a gestire la progettazione e la realizzazione di attività ludiche ricreative – centri estivi sul territorio di Ravello per bambini dai 3 ai 14 anni nel periodo estivo (luglio, agosto, settembre) in ottemperanza e ai protocolli ministeriali e regionali. Potranno essere presentate manifestazioni di interesse entro le ore 12.00 del 14/07/2020, al protocollo dell’ente o all’indirizzo pec protocollo@pec.comune.ravello.sa.it. La determina, l’avviso pubblico e la modulistica è consultabile e scaricabile CLICCANDO QUI