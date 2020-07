Ravello, arriva il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino

Continuano le personalità di spicco che arrivano in Costiera amalfitana in questi giorni. Ultimo arrivo è stato quello del Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, il quale ha deciso di trascorrere dei giorni di relax a Ravello. Questa mattina, infatti, è stato avvistato in giro per la città.

Laureato in Economia all’Università di Pavia, è sposato con Cristina Rotondaro e ha due figli, Giacomo e Sebastian. Ha cominciato la sua carriera di manager nelle telecomunicazioni negli anni ottanta nel gruppo Fininvest, nell’area Finance and Control della Holding. Nel 1987, passa al Gruppo Mondadori, dove lavora con il Chief Financial Officer. L’anno successivo si è trasdferito nei Paesi Bassi, andando a occupare il ruolo di Chief Financial Officer del Gruppo Verkerke. Tra il 1990 e il 2001, occupa diversi incarichi nel gruppo editoriale L’Espresso.

E’ entrato come controller dell’azienda che pubblica il quotidiano La Repubblica fino ad diventare General Manager del Gruppo nel 1994. È tra i precursori di internet in Italia avendo guidato nel 1996 il lancio di Repubblica.it, primo giornale italiano su internet che sarà poi la base di partenza del progetto del portale Kataweb. Questa esperienza in ambito digital sarà poi ampliata nella successiva gestione delle aziende detentrici dei portali Virgilio.it e Libero.it.

Nel gennaio 2020 è diventato presidente della Lega Serie A, succedendo a Gaetano Miccichè e dopo aver già sfiorato in precedenza la presidenza. All’inizio del suo mandato ha dovuto gestire la difficile situazione dovuta alla pandemia da COVID-19, riuscendo però a trovare un accordo con i diversi club per far riprendere il campionato in totale sicurezza.