Ravello / Amalfi e Minori gli auguri a don Angelo Mansi per i 40 anni di sacerdozio con la messa Solenne per Santa Trofimena. Un momento solenne con la messa per la copatrona della Costiera amalfitana , nel paese dove ha iniziato il suo Ministero, per il caro don Angelo che abbiamo conosciuto ed apprezzato in quel di Vettica tanti auguri da Positanonews.

Ecco l’annuncio di don Ennio Paolillo

MARTEDI 14 LUGLIO 2020

CONCLUSIONE DELLA FESTA

ORE 19.00 S.MESSA SOLENNE

PRESIEDUTA DA DON ANGELO MANSI

NEL 40⁹ DELL “ORDINAZIONE

SACERDOTALE