Ravello. All’ospedale Costa d’Amalfi visite rallentate per i controlli anti coronavirus Covid-19. Disagi per la sanità ordinaria in Costiera amalfitana. In ospedale si fa a tutti il test sierologico, che a volte è positivo, poi al riscontro col tampone da Salerno esce negativo, come già è successo. Dal report della Regione Campania non ci sono casi per fortuna, ma in ogni caso tutto questo rallenta, senza colpe per il personale dell’Ospedale che fa il possibile, la sanità ordinaria con disagi lamentati su Facebook e sui social network. Speriamo che finisca tutto presto.