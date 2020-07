Rai News a Positano: incontro al Rada ed al Music on the Rocks con Positanonews. Questa mattina Positanonews ha incontrato a Positano, la perla della Costiera Amalfitana, Rai News, in giro per le bellezze della città: tra il Rada ed il Music on the Rocks, hanno potuto ammirare in prima persona il tempio del divertimento e dell’eccellenza.

Non a caso, anche in questo periodo subito successivo al lock down che ha visto i cittadini italiani costretti nelle proprie abitazioni, con la possibilità di uscire soltanto per motivi improrogabili, salute e lavoro, Positano e la Costa d’Amalfi sono scelte come mete turistiche anche dai VIP di tutto il mondo, per trascorrere ore o giorni di relax.