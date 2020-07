Raffaella Fico a Positano, sono virali gli scatti che infiammano l’estate in Costiera

Nei giorni scorsi abbiamo parlato della vacanza romantica in Costiera Amalfitana di Raffaella Fico, insieme al suo nuovo fidanzato, Giulio Fratini, giovane imprenditore fiorentino. La showgirl e modella sta facendo però parlare di sé, soprattutto per gli scatti e le stories pubblicate sul proprio profilo Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ficoraffaella (@ficoraffaella) in data: 16 Lug 2020 alle ore 8:32 PDT

L'account della bella partenopea, che vanta oltre mezzo milione di follower, in meno di un giorno le foto hanno raggiunto circa 60mila like. Autore delle instantanee che stanno impazzando sul web, scaldando questa estate in costiera è stata la sua nuova fiamma.

Location delle foto è l'inconfondibile Hotel Sirenuse, con la sua celebre vista sulla Chiesa Madre, che con la sua cupola maiolicata domina la discesa a Marina Grande: nei giorni scorsi lo stesso albergo ha ospitato anche Ed Westwick e Tamara Francesconi. La Fico è ormai un habitué della Costa d'Amalfi, che resta la meta preferita dai vip per trascorre piacevoli momenti di relax.