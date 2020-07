Questa mattina Sua Eccellenza Moez Sinaoui, ambasciatore della Tunisia ospite a Positano. Il sindaco: “Incontro che unisce il Mediterraneo”.

Questa mattina Sua Eccellenza Moez Sinaoui, ambasciatore della Tunisia, accompagnato dal Dott. Giovanni Felice Di Prisco, è stato ospite a Positano del Sindaco Michele De Lucia, per discutere del prossimo avvio di un gemellaggio fra il nostro paese e la città Sidi Bou Said. La cittadina tunisina, affacciata anch’essa sul mar mediterraneo, è meta di turismo internazionale e richiama molti visitatori, attratti dai colori predominanti del bianco e del blu.

“Questo è un incontro che unisce il Mediterraneo, il nostro mare eccezionale, come le due località che stiamo mettendo assieme stamattina – ha detto il Sindaco Michele De Lucia – Ci sono tante analogie tra noi e Sidi Bou Said. Noi siamo orgogliosi di questa giornata perché possiamo davvero mettere le basi affinché ci sia un canale diretto tra queste due cittadine che legano non solo il turismo ma la gastronomia, gli agrumi, il vino, l’olio. Non vogliamo svelare tutti i dettagli ma sicuramente l’arte sarà una delle cose principali, come la pittura e la danza che la faranno da padrona anche in questa occasione. Siamo felici di iniziare questo percorso di unione del Mediterraneo”.