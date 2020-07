Quarto riconoscimento “Spighe Verdi 2020” a Massa Lubrense

Sono stati annunciati attraverso una diretta Facebook dalla Fee, Foundation for Environmental Education i Comuni che hanno ottenuto premio

Massa Lubrense – Sono stati annunciati il 28 luglio attraverso una diretta Facebook dalla Fee, Foundation for Environmental Education i Comuni “Spighe Verdi 2020”. Massa lubrense ha ricevuto per la quarta volta il riconoscimento dal presidente della Fondazione Claudio Mazza. Spighe Verdi è il programma della fondazione internazionale per lo sviluppo ambientale sostenibile che si rivolge ai Comuni che intendono valorizzare e investire sul proprio patrimonio rurale, migliorando le buone pratiche ambientali. Nel programma Spighe Verdi è centrale il ruolo che ha l’agricoltura nella difesa del paesaggio, nella tutela della biodiversità e nella produzione di alimenti di qualità.

Esprime soddisfazione per l’ambito premio ricevuto la vicesindaco Giovanna Staiano, che solo due mesi fa ha partecipato all’incontro, in rappresentanza del Comune di Massa Lubrense, per ricevere l’altro ambitissimo riconoscimento della FEE la tredicesima Bandiera Blu. “Questi riconoscimenti -dichiara la vicesindaco-sono conferme che Massa Lubrense è sulla buona strada in tema di sostenibilità e tutela del territorio, il riconoscimento è il frutto di un percorso intelligente verso la qualità e la sostenibilità ambientale. A Massa Lubrense ci sono luoghi ricchi di storia, di risorse naturali e culturali e il fatto di poter contribuire a certificare queste caratteristiche per noi è motivo di orgoglio,una ulteriore carta importante da giocare sul tavolo della competitività territoriale. Grazie a tutte le imprese agricole che hanno creduto in tale percorso, condividendolo da subito con le istituzioni, siamo davvero orgogliosi della nostra terra e di quello che l’agricolturacontinua a rappresentare per la nostra comunità”.