Proseguono i lavori di nuova pavimentazione lungo la SS700 “della Reggia di Caserta”, necessarie limitazioni al traffico

CAMPANIA, ANAS: PER L’AVANZAMENTO DEI LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE LUNGO LA SS700 “DELLA REGGIA DI CASERTA”, NECESSARIE LIMITAZIONI AL TRANSITO.

Avanzano regolarmente i lavori di nuova pavimentazione lungo la statale 700 “della Reggia di Caserta”, coerentemente con quanto condiviso da Anas con gli Enti Locali in una specifica riunione tenutasi presso la Prefettura di Caserta.

Nel dettaglio, per l’avanzamento delle attività, a partire da domani – mercoledì 29 luglio – e fino al 7 agosto, ad eccezione dei giorni festivi e prefestivi, in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.30 e le 7.00 del giorno successivo, sarà interdetto al transito il tratto compreso tra il km 6,600 ed il km 8,500, ovvero dallo svincolo di Caserta Stadio allo svincolo di Caserta Ospedale.

Contestualmente – nel medesimo periodo temporale – vigerà il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,50 tonnellate, ad esclusione di quelli adibiti al trasporto di persone, dallo svincolo di San Nicola la Strada-Zona Industriale (km 2,900) allo svincolo di Casagiove (km 12,100).

Il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità locale adiacente, in corrispondenza degli svincoli di Caserta Stadio e di Caserta Ospedale, ad esclusione dei veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,50 tonnellate, non adibiti al trasporto di persone, che verranno, differentemente deviati sulla viabilità locale in corrispondenza degli svincoli di San Nicola-Zona Industriale e di Casagiove.