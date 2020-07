Segnalazione di Maurizio Vitiello – Calendario Eventi Agosto 2020 a Procida.

COMUNE DI PROCIDA

ASSESSORATO ALLA CULTURA

L’Assessore Nico Granito presenta il Calendario degli eventi previsti per agosto 2020.

L’Assessore Nico Granito, con delega alla cultura ed eventi, ha condiviso il calendario delle manifestazioni previste per il mese di agosto a Procida e sottolinea che: “La rassegna di eventi culturali a Palazzo d’Avalos continua anche ad agosto con un calendario ancora più ricco; pièce teatrali, reading, concerti, letteratura e tanta arte nelle sue varie forme. Non mancheranno anche ad agosto i cineforum organizzati dal forum dei giovani, ma ad arricchire il cartellone degli eventi saranno anche manifestazioni organizzate in altre location dell’isola che faranno vivere il territorio sempre nel rispetto delle norme anti-covid. Buona partecipazione a tutti.”