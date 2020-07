Presunte irregolarità: scatta sequestro per parcheggio tra Ravello e Scala – AGGIORNAMENTI

ANTEPRIMA Presunte irregolarità, i dettagli non sono ancora noti, e così è scattato il sequestro per un parcheggio tra Ravello e Scala. La notizia è freschissima, di pochissimi minuti fa, quindi i dettagli precisi ancora non sono stati resi noti.

A intervenire i carabinieri della Compagnia di Amalfi con i colleghi di Ravello . Un blitz anti abusivismo degli uomini dell’Arma in Costiera amalfitana territorio tutelato dall’UNESCO.

AGGIORNAMENTI E PARTICOLARI

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, unitamente alla Polizia Locale di Ravello, al termine di mirati accertamenti volti a contrastare il fenomeno dell’abusivismo edilizio, hanno sequestrato un fondo agricolo di circa 450 mq, in località Ponte di Ravello, che era stato adibito a parcheggio di autovetture senza le previste autorizzazione per esercitare detta attività e senza le modifiche relative la destinazione d’uso del fondo. Inoltre, all’esito dei molteplici sopralluoghi effettuati dalle forze dell’ordine e dall’ufficio tecnico del comune di Ravello, sono emersi, tra le altre, anche alcuni abusi edili consistenti nell’apposizione di una recinzione a delimitare il terreno, la realizzazione di una piattaforma in cemento armato con sopra apposto un prefabbricato e relativo pergolato e la realizzazione di una passerella carrabile in cemento. Contestualmente sono state denunciate 9 persone tra proprietari del fondo, gestori dell’attività ed affittuari del terreno, i quali devono rispondere in concorso per le molteplici violazioni riscontrare. All’intero parcheggio sono stati apposti i sigilli e tutti gli atti sono stati inviati all’A.G. di Salerno per le valutazioni del caso.