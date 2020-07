Praiano. Via allo screening di massa con test rapidi per residenti, lavoratori e turisti: come richiederli.

L’Amministrazione Comunale di Praiano sta predisponendo un’iniziativa di screening di massa con effettuazione di test sierologici rapidi Covid 19 IGM e IGG quantitativi con metodica immunofluorescenza per cittadini residenti, lavoratori e turisti del comune, per un’attività di monitoraggio e prevenzione a tutela della popolazione.

Tutti gli interessati ad eseguire il test possono contattare l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Praiano, dalle 9.00 alle 12.00, entro e non oltre il 10 luglio ai seguenti recapiti

Tel: 089.81.31.917 ; E-mail: servizisociali@comune.praiano.sa.it

Il costo per ciascun test è di 25 euro.