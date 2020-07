Praiano. Tutti negativi i test seriologici rapidi per il Coronavirus effettuati lo scorso 29 luglio

Praiano tira un sospiro di sollievo. Sono risultati tutti negativi i test sierologici rapidi per il Coronavirus effettuati lo scorso 29 luglio a residenti, lavoratori e turisti. Uno screening che è servito a monitorare la situazione nella città della costiera amalfitana permettendo a molte persone di effettuare i test rapidi a prezzo ridotto. Un’iniziativa molto apprezzata e che ha visto la partecipazione di tanti che hanno avuto modo di poter effettuare il test in modo da ottenere una tranquillità maggiore, tanto necessaria in questo periodo.