Praiano, tornano accessibili le spiagge libere alla Gavitella e a Torre Grado. Ecco le disposizioni

A partire da oggi, a Praiano sono tornate accessibili le spiagge libere in località “Cala della Gavitella” e alla scogliera “Torre Grado”. Secondo l’ordinanza sindacale n. 30 dello scorso 3 luglio, l’accesso alle suddette aree potrà avvenire solo nei giorni di venerdì, sabato e domenica, oppure nei giorni dichiarati “festivi” pur se infrasettimanali.

Potranno utilizzare questi arenili, solo ed esclusivamente i cittadini residenti del Comune di Praiano, i proprietari di immobili sul territorio comunale, pur se non residenti, e gli ospiti di strutture ricettive. Come da Protocollo di sicurezza anti-Covid, gli utenti dovranno tenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro (salvo casi derogabili), oltre a osservare la distanza minima di 1,5 mt tra le attrezzature di spiaggia e di almeno 3,2 mt da palo a palo tra ombrelloni, garantendo una superficie di almeno 10 metri quadrati per sistema di ombreggio.

Coloro che intendono fare ingresso alle spiagge della Gavitella e di Torre Grado, dovranno esibire alla Polizia Municipale o agli organi di controllo preposti, un valido titolo che attesta la residenza o il soggiorno sul territorio. L’accesso sarà consentito fino ad esaurimento della capacità di aree libere.