Praiano, sequestrato pontile appena montato: si attendono verifiche

Costiera amalfitana. E’ stato sequestrato il pontile alla spiaggia della Praia, a Praiano. L’intervento è stato finalizzato dalla Polizia Municipale e dai Carabinieri nella giornata di sabato: un danno davvero importante per l’attività, considerando che il giorno dopo, di domenica, vi erano tantissime prenotazioni in corso. Stando alle informazioni ottenute, pare che il tutto sia partito da una telefonata anonima che ha segnalato pericolo caduta massi. C’è stato quindi il sequestro, mentre si attendono le verifiche dei tecnici.

Ricordiamo che sull’altro versante, il lato che compete al Comune di Furore, c’è stato un episodio importante di caduta di pietre diversi mesi fa, che ha portato alla chiusura di quel lato della spiaggia: come sappiamo, la spiaggia della Praia abbraccia difatti entrambi i Comuni. Il lato in questione risulta attualmente ancora interdetto come previsto dalle disposizioni definite dall’ordinanza della Regione Campania firmata da De Luca. Più volte nel corso dei mesi avevamo segnalato la situazione, nella speranza si potesse trovare una soluzione per l’estate, cosa che fino ad oggi non ha portato a risultati.

Speriamo che almeno le attività possano continuare ad andare avanti, in totale sicurezza anche dei bagnanti, e che possa essere fatta chiarezza anche sulla vicenda del sequestro.