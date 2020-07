Praiano. Prende il via il Progetto “Spiagge Sicure – Estate 2020”

Praiano, Costiera Amalfitana. Prende il via il Progetto “Spiagge Sicure – Estate 2020”.

Prende avvio il Progetto “Spiagge Sicure – Estate 2020 ” del Comune di Praiano.

Grazie al finanziamento messo a disposizione dal Ministero degli Interni, per il tramite della Prefettura di Salerno, vengono implementate, con l’ausilio del Corpo della Polizia Locale una serie di iniziative volte, da un lato a prevenire e contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti, e dall’altro a fornire, soprattutto in riferimento ai comportamenti da tenere contro la diffusione del Covid-19, concrete e valide soluzioni su come godere in totale sicurezza delle bellezze naturali della nostra Costa.

Grazie all’inserimento di due nuovi agenti di Polizia Locale, assunti a tempo determinato fino al 30 settembre, e affiancati da personale del Comando già in servizio, che avrà il compito di coordinare gli interventi, si garantisce un presidio costante del territorio.

Il progetto, fortemente voluto dall’Amministrazione, si traduce in un più rigoroso monitoraggio degli eventuali comportamenti illeciti sulle nostre spiagge, con una particolare attenzione rivolta alla tutela della salute dei bagnanti.

Inoltre , è stata installata una nuova cartellonistica dedicata alla fruizione corretta e responsabile dei nostri lidi, attraverso informazioni chiare e utili ai cittadini e ai nostri ospiti.