Siamo finalmente tornati da “Donna Clelia“, il ristorante di Praiano che ha aperto, come annunciato dalla nostra redazione, alcuni giorni fa per la felicità di tutti noi. La famiglia Ferraioli ha deciso di ripartire e l’ha fatto al meglio, garantendo non solo distanziamento sociale e rispettando le disposizioni governative, ma garantendo soprattutto una qualità davvero eccezionale.

Oggi ci siamo fatti deliziare dalle bontà dello chef Giovanni Sabatino e del vice Nicola La Mura. Quello che vogliamo segnalarvi è un piatto davvero eccezionale: linguine trafilate al bronzo con gamberi rossi e burrata. Un piatto speciale che sa d’estate e che vi consigliamo assolutamente.

Il ristorante, ricordiamo, è un piccolo grande gioiello che si trova alla Praia, caratterizzato da una storia unica, fatta di tradizione e qualità. Ricette uniche che uniscono tradizione, fatta di prodotti che seguono la stagionalità e i sapori della Divina e innovazione. Famosissimo, ormai, il limoncello preparato con l’antica ricetta praianese, probabilmente tra i migliori limoncelli della Costiera Amalfitana.

Il tutto, è possibile gustarlo in un’atmosfera e con un panorama fantastico, a due passi dal mare. Insomma, si tratta di un’esperienza assolutamente da provare se si giunge a Praiano, o in generale in Costiera Amalfitana. E’ davvero difficile non innamorarsi di un posto del genere.