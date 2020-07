Praiano. Parla il consigliere di opposizione Arturo Terminiello: “Situazione scandalosa”. Questo pomeriggio abbiamo ascoltato le parole di Arturo Terminiello, voce del Movimento 5 Stelle, opposizione a Praiano, in Costiera Amalfitana: “La situazione di Praiano è sotto gli occhi di tutti. E’ una situazione di inciviltà amministrativa, nel senso che abbiamo un sindaco che non c’è, abbiamo una giunta che non riesce neanche ad indire un consiglio comunale, tant’è che il prefetto gli ha dato diniego la volta scorsa. Abbiamo chiesto le dimissioni della maggioranza. Si potrebbe votare insieme a Positano, ma debbono darle adesso le dimissioni, altrimenti sarà troppo tardi e si rischia. Non si rischia un anno di incertezze: si continuerà con le incertezze che già ci sono e si palesano giorno per giorno”.

“La situazione Praia, come la situazione Gavitella, definirle scandalose è voler fare un omaggio all’attuale amministrazione – ha aggiunto -. E’ scandalosa. Puramente scandalosa. Non ci sono altre parole per definirla. Il pontile abbiamo visto. Il pontile la Capitaneria ha detto che così non può andare avanti, non può stare. Quindi ci sono delle incongruenze. Poi bisogna valutare a livello giuridico”.

“Si legano le mani ad una nuova amministrazione che potrebbe dare di più al Paese e fare tanto per il Paese. Ma per passare a questa seconda fase c’è bisogno delle dimissioni dell’attuale amministrazione. Chiediamo ancora le dimissioni e le chiediamo a ragion veduta. Il giudizio dei cittadini è sempre quello che conta poi alla fine, chi amministra è sempre un lavoratore che sta ai cittadini, non viceversa”.