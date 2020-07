Praiano: nasce “Cialì bistrot”! Il progetto ispirato ad uno storico personaggio della Costiera amalfitana

Un progetto che sa di nuovo ma che prende il nome da un personaggio che era un volto storico della Costiera amalfitana. Stiamo parlando del “Cialì bistrot”, locale inaugurato nella giornata di ieri a Praiano e che prende il nome dal grande Nonno Cialì.

Una scelta del nome puramente sentimentale, legata agli affetti familiari. Cialì era il soprannome con cui la sorella lo chiamava, quando da piccola, non riusciva a pronunciare il suo nome.

La storia del locale continua ad essere legata a lui, che nel lontano dopoguerra avviò un’attività commerciale proprio tra queste mura. Inizialmente era una stalla per il suo asinello e carretto, con cui si dedicava al trasporto dei prodotti della terra costiera.

In seguito nel 1954, diventò un garage per il suo fiat 1100, quando la stretta carreggiata a picco sul mare, iniziò ad essere percorsa dai veicoli a motore. Come fanno sapere i proprietari: “La storia di questo locale continua nel tempo quando papà, Pascal ‘e Cialì, (suo figlio), negli anni ’80 decise di aprire il famoso Bar “l’incontro”, un punto di riferimento per la gioventù praianese. Oggi con Cialì Bistrot, voglio continuare la tradizione dell’attività commerciale di famiglia, proponendo un locale che valorizzi la cucina del territorio, rispetti la tradizione culinaria Costiera e trasmetta i valori che “Nonno Cialì” ha lasciato in eredità, alla terza generazione.”