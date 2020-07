Praiano. Mercoledì 29 luglio test sierologici rapidi a prezzo ridotto per residenti, lavoratori e turisti. Nel Comune di Praiano, in Costiera Amalfitana, in data mercoledì 29 luglio 2020 dalle ore 8.30 verranno effettuati presso i locali ambulatori situati al primo piano della Casa Comunale di Praiano i test sierologici rapidi Covid-19.

Se interessati, tutti coloro che non hanno prenotato nei modi e nei tempi previsti nella precedente informativa, potranno adedire contattando l’ufficio Servizi Sociali del Comune di Praiano, dalle 9.00 alle 12.00 ai seguenti recapiti

Tel: 089.81.31.917 ; E-mail: servizisociali@comune.praiano.sa.it

Il costo per ciascun test è di 25 euro.